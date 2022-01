Inspiratieloos Heerenveen ligt uit beker na verlies tegen Go Ahead Eagles

Rodney Kongolo was na twintig minuten dichtbij de gelijkmaker, maar opnieuw kwam Noppert als winnaar uit de strijd.

In de tweede helft bracht Jansen Siem de Jong in het veld voor Benjamin Nygren. Maar ook de oud-Ajacied kon het verschil niet maken voor Heerenveen.

Go Ahead niet in de problemen

Go Ahead, dat vorig jaar in de eerste divisie maar liefst 25 keer 'de nul' hield, had defensief de zaakjes goed op orde. Al moet daarbij worden vermeld dat Heerenveen de ploeg van Kees van Wonderen, die genoemd wordt als opvolger van Johnny Jansen, niet echt op de proef stelde.

Een kopbal van De Jong ging na een kwartier in de tweede helft over het doel van Noppert, Veerman kopte naast en invaller Stevanovic kon Noppert met een hard schot ook niet verrassen.

Rommens op de paal

Aan de andere kant was de grootste kans zelfs voor Go Ahead Eagles. De bezoekers hadden op de counter een mannetje meer en Philippe Rommens had de 0-2 op de slof, maar hij schoot de bal hard op de paal.

In de blessuretijd kwam alleen linksback Rami Kaib nog tot een serieus schot, maar hij zag de bal naast de goal van Noppert gaan.

Geen Friese clubs meer in de beker

Zo eindigt het bekertoernooi voor Heerenveen in de achtste finale en zitten er geen Friese clubs meer in de KNVB-beker. In december werden Harkemase Boys en SC Cambuur al uitgeschakeld.