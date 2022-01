Wandelend bos in Leeuwarden: "Als bomen kunnen wandelen, kunnen wij veranderen"

Het is nog lastig om je voor te stellen hoe het eruit komt te zien, zegt Doedens. En zo'n project kan volgens hem alleen maar in Fryslân. "Bij de Culturele Hoofdstad was er een soort energie van 'laten we het toch met z'n allen doen'. Hoe onmogelijker het is, hoe leuker de mensen het vinden om er aan mee te doen."

Op het moment dat alle bomen door Leeuwarden wandelen, ontstaat er even een andere stad. "We zijn steeds op een plek en we maken dan een route door de binnenstad van drie en een halve kilometer. We beginnen op het stationsplein en eindigen op het Oldehoofsterkerkhof."