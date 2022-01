Alweer vertraging voor reconstructie kerktoren Vinkega

Aannemer Kemper in Oldeholtpade zit namelijk te wachten op de bouwmaterialen, zoals hout en staal. Door de coronacrisis werd daar een tijdje minder van geproduceerd. Toen de economie weer op gang kwam in 2021, nam de vraag toe, en zo ook de problemen. Steeds meer bouwbedrijven hadden last van een tekort aan bouwmaterialen en hogere prijzen.

Bij de reconstructie gebruiken ze een oude toren van een katholiek mannenziekenhuis. In de zomer van 2020 was die toren al bij het bouwbedrijf in Oldeholtpade. Die hoopte toen de tweedehands toren dat jaar nog te kunnen plaatsen.