Poepjes: aanleg van zonnepanelen op daken moet vooral doorgaan

Het afremmen van de nieuwe investeringen in zonne-energie, zoals Liander voorstelt, vindt de gedeputeerde geen goed idee. "Ik vind het heel belangrijk dat de mensen doorgaan met het opwekken van de duurzame energie."

Energie wel kwijt kunnen

"De problemen dy't der binne mei it elektriciteitsnet moeten we met Liander oplossen. We moeten er natuurlijk voor zorgen dat mensen die zonnepanelen op het dak hebben, die energie wel kwijt kunnen."

De provinciale politiek praat woensdag over het Friese energieplan voor de komende vier jaar en ook over het nieuwe Fonds Friese Schone Energie. Particulieren kunnen hier een beroep op doen voor het opwekken van de eigen behoefte aan energie. Subsidies voor investeringen in batterijen voor het opslaan van zonne-energie die plaatselijk opgewekt wordt, maar niet aan het net teruggeleverd kan worden, kunnen volgens Poepjes wel een onderdeel zijn van een oplossing.