Keramiekmuseum Princessehof krijgt 80 duizend euro voor nieuwe aankopen

Het Princessehof had de aanvraag voor het geld gedaan bij het Mondriaan Fonds. Het fonds was positief en sprak enthousiasme uit over het plan van het museum om 'urgente en maatschappelijke thematiek meer zichtbaar en voelbaar te maken'.

Wendy Gers is sinds november conservator bij het Princessehof. Onder haar leiding presenteert het museum met ingang van november 2022 over meerdere jaren twaalf tentoonstellingen over duurzaamheid. De focus ligt daarbij op keramiek met minder impact op het milieu dan de traditionele keramiek.