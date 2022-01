Daling koopkracht komt hard aan: "Alles gaat omhoog, behalve onze inkomens"

"Eerst vroegen we twee euro voor een warme maaltijd", zegt Hubanic. "Dat was voor sommigen al een ontzettend hoge drempel. Toen hadden we veertig aanmeldingen. Nu is het gratis en hebben we veertig aanmeldingen. Dat geeft aan hoe dramatisch de situatie is."

Te weinig geld voor nieuwe kleding

Linda de Graaf runt bij De Klomp de kledinguitgifte. De dozen staan in stapels in de kleine kamertjes, maar het is nooit genoeg, zegt ze. Het afgelopen jaar zag De Graaf een grote toename in het aantal mensen dat langskomt voor kleding. Ze moeten geld vrijmaken voor de boodschappen, en houden dan te weinig over voor nieuwe kleding.

"Boodschappen worden duurder, de gasprijzen gaan omhoog. Alles gaat omhoog, behalve onze inkomens." De Graaf zelf is ook bang voor de nieuwe NIBUD-voorzeggingen, al is ze ervan overtuigd dat ze ook hier wel weer een oplossing voor vindt.

Hoop vestigen op politiek

Volgens Hubanic moet de oplossing echter uit de politiek komen. Het liefst zou hij zien dat mensen met een vrijwilligersfunctie daarvoor betaald worden. Een soort van Melkertbaan-nije-stijl. Als deze mensen dan verdienen op het niveau van een minimum inkomen, zou dat de klap van de inflatie op kunnen vangen.

Een vergelijkbaar plan wordt al uitgevoerd in Groningen, vertelt Hubanic. Hij hoopt dat de lokale politiek mede door de gemeenteraadsverkiezingen bewogen wordt om het ook hier in Leeuwarden te proberen.