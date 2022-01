Laatste stap op weg naar werelderfgoedstatus Planetarium: dossier ingeleverd in Parijs

Eise Eisinga boude it bewegende skaalmodel fan it sinnestelsel yn it plafond fan syn eigen wenkeamer. Yn 1825 waard it planetarium kocht troch de Nederlânske steat, dy't it yn 1859 oan de stêd Frjentsjer joech. Dy stelde it iepen as museum. Sûnt 1967 is it in Ryksmonumint en as foarbyld fan de tiid fan de Ferljochting is it ek opnommen yn de Canon van Nederland.