Veenker alsnog met viermansbob naar Spelen: "Een emotionele rollercoaster"

"Het is duidelijk dat deze ploeg de afgelopen twee jaren enorme beperkingen heeft gekend in trainings-en wedstrijdprogramma", zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF. "Covid heeft hen dusdanig dwars gezeten op het personele en het technische vlak dat zij nauwelijks in staat zijn geweest zich te laten zien in ideale omstandigheden."