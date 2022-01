Lida Dykstra genomineerd voor Vlaamse literatuurprijs De Boon

Het boek van Dykstra is één van de vijf genomineerde boeken. "Ik had niet gedacht dat we het zouden halen", zegt de schrijfster. De boeken hebben allemaal wat bijzonders, maar zijn heel verschillend, vertelt ze. Er waren in totaal 600 inzendingen voor deze categorie van De Boon, de prijs die dit jaar voor het eerst uitgereikt wordt.

De genomineerden krijgen allemaal een prijs van 2.500 euro. Het boek dat door de vakjury als winnaar gekozen wordt, krijgt geen 2.500 euro, maar 50.000 euro. Dykstra en Fila zijn samen genomineerd, dus de prijs delen ze, zegt Dykstra.

Naast de vakjury kan het publiek, ook in Nederland, stemmen op hun favoriet. De publiekswinnaar krijgt nog eens 5.000 euro. "Ik hoop dat heel Fryslân achter me gaat staan", zegt Dykstra. De uitslag wordt 24 maart bekendgemaakt.

Tweetalige kinder- en jeugdboeken

Schrijfster Lida Dykstra uit Heerenveen schrijft sinds 1992 kinderboeken in het Fries en het Nederlands en vertaalt haar eigen boeken van de ene naar de andere taal. Naast prentenboeken en boeken voor beginnende lezers, schrijft ze ook voor oudere jeugd.

Dykstra is sinds januari 2020 ook 'berneboekeambassadeur' en blijft dat ook in 2022 nog.