Eenzaamheid onder Friezen lager dan landelijk, vertrouwen in elkaar stijgt

Ouderen voelden zich in 2020 juist minder eenzaam dan vier jaar geleden. Aan de andere kant geven steeds meer Friezen aan wijk- en dorpsgenoten hulp aan te bieden. Het gaat dan om het doen van bijvoorbeeld boodschappen, hulp bij computerproblemen of het praten met iemand die dat nodig heeft.

Friezen vertrouwen elkaar meer

Voor de derde keer op rij stelt het FSP een stijging in het vertrouwen dat Friezen in elkaar hebben vast. Het percentage lag in 2017 op 67 procent, twee jaar later op 71 procent en in 2021 gaf 74% van de Friezen aan vertrouwen te hebben in andere Friezen. Het FSP meldt dat het vertrouwen in de overheid afneemt, nadat het in het begin van de coronatijd juist hoog was.