OM eist maximale werkstraf voor dodelijke aanrijding in Wolvega

Officier van justitie Ingrid Kluiter eiste dinsdag de maximale werkstraf van 240 uur tegen de bestuurder, plus een rijontzegging van een halfjaar.

Remproef

Het slachtoffer stak achter haar rollator de weg over op een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. Ze was onderweg naar huis en kwam vanaf het bejaardentehuis aan de andere kant van de weg. De verdachte heeft haar nooit gezien.

Pas op het allerlaatste moment werd er geremd. Volgens de analyse van de politie heeft de man te hard gereden. Op basis van een remproef die de volgende dag is uitgevoerd, moet de Havelter volgens de politie minstens 75 kilometer per uur hebben gereden, terwijl 50 het maximum was.

Dat bestreed de verdachte met klem. Volgens hem en zijn advocaat was de remproef gedaan terwijl het wegdek droog was.

Op de avond van de aanrijding zou het gemiezerd hebben en was het asfalt vochtig. Bovendien zou de oversteekplaats donker en onoverzichtelijk geweest zijn. Een andere automobilist schatte dat de verdachte ongeveer 60 kilometer per uur reed. Hij had de overstekende vrouw wel gezien.

'Snelheidsduivel'

De officier hield er rekening mee dat de verdachte niet bekendstaat als een 'snelheidsduivel' en dat hij na het ongeluk contact heeft gezocht met de nabestaanden.

De rechtbank doet op 1 februari uitspraak.