Friese paardenpionier Frank Leyendekker op 92-jarige leeftijd overleden

Leyendekker werd in Amerika één van de pioniers bij de promotie en import van Friese paarden. Hij stond ook aan de basis van de FHANA, de Friesian Horse Association of North America.

Eerste Friese paarden naar Amerika

Leyendekker maakte de oversteek naar Amerika in 1948, maar de verbinding met Fryslân bleef. "In Amerika zag ik als twintigjarige op een show een fantastische vierspan paarden. Het idee hoe dat eruit zou zien met Friese paarden heeft mij nooit losgelaten", vertelde hij afgelopen jaar nog in een interview met FHANA.

Hij was één van de eersten die Friese paarden naar Amerika halen. Met de boot betekende dat een tocht van zo'n vijf weken, daarom zocht Leyendekker een sneller alternatief. Hij was in 1977 de eerste die Friese paarden per vliegtuig naar Amerika haalde, in een krat dat zijn broer Sikke had gemaakt.

Passie voor Friese paarden

Met zijn Friese paarden reed hij veel shows in Amerika en Canada. Hij kreeg met de paarden bovendien een rol in de film Coming to America met Eddy Murphy.

In 2016 vertelde Leyendekker bij Omrop Fryslân in It Swarte Sulver over zijn passie voor de Friese paarden: