Friese huurprijzen stijgen het hardst van Nederland, Fryslân blijft de goedkoopste

In heel Nederland was de groei gemiddeld 5,34 procent. Dat blijkt uit cijfers van Pararius.

Gemiddeld betaalt een nieuwe huurder in Nederland nu 17,02 euro per vierkante meter. In Fryslân is dat 10,66 euro per maand. Daarmee is Fryslân de enige provincie met een gemiddelde huurprijs onder de elf euro.

In de stad Leeuwarden betalen nieuwe huurders gemiddeld wel meer dan elf euro per vierkante meter. De prijs nam daar met 15,15 procent toe naar 11,28 euro per vierkante meter.

Noord-Holland is met 20,49 euro per vierkante meter de duurste provincie van Nederland, maar daar was de groei maar 0,6 procent.