't Stationnetje breidt uit naar Burgum, Surhuisterveen en De Westereen

Medewerker Marten van der Wal ziet dat het concept werkt. "Veel jongeren hebben het gevoel alsof ze hier inmiddels een tweede, of zelfs eerste thuis hebben. Wij zullen jongeren ook nooit loslaten, ook al gaat het niet. Maar ze moeten wel in de gaten hebben dat ze zelf de leiding hebben. Zodat ze regie op hun eigen leven kunnen pakken."

Het concept zit sinds het begin in het stationsgebouw van Hurdegaryp, en breidt nu uit naar andere dorpen. Jongeren uit de omgeving kunnen op de locaties werken aan levensdoelen. Op de locaties die al open waren, komen dagelijks ongeveer twintig jongeren langs, schat Van der Wal. Hij hoopt dat er met de opening van nieuwe locaties meer jongeren langs zullen komen.

Middelbare school afgerond

"Als dit er niet was geweest, dan was ik niet geslaagd", vertelt de 16-jarige Diede Hoekstra over 't Stationnetje. "Ik was op de middelbare school niet zo van het leren, op school wisten ze het ook niet meer en toen hebben ze hier naartoe gebeld." Sinds hij terecht kon bij 't Stationnetje heeft hij de middelbare school afgerond. "Vorig jaar ben ik geslaagd en daar ben de mensen hier heel dankbaar voor."

Eerder werd bekend dat 't Stationnetje genomineerd is voor het Appeltje van Oranje, het thema is dit jaar "Kansengelijkheid voor álle jongeren". Er kan nog tot en met 21 januari gestemd worden. Het Appeltje van Oranje is een prijs van 25.000 euro en in bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix.