Nog geen boosterprik voor jongeren op Ameland | Kinderen krijgen uitnodiging eerste vaccinatie

Woensdag worden theaters in heel Nederland voor één keer omgebouwd tot kapsalon. In Leeuwarden kunnen mensen met mondkapje en geldig coronatoegangsbewijs tussen 15.00 en 17.00 uur naar Tryater. In het theater krijgen ze een nieuw kapsel, een pedicure of een fris nieuw nagellakje. Intussen zijn er optredens van Joop Wittermans, Marjolein Ley, Aukje Schaafsma, Eva Meijering, Bart Harder en Eline de Vries.

Ieder half uur start een nieuwe ronde met behandelingen inclusief theater. Mensen kunnen hun knipbeurt online reserveren. Het aantal plekken is beperkt. De toegang is gratis, maar bij vertrek kunnen bezoekers een vrijwillige donatie geven.