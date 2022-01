Nog geen boosterprik voor jongeren op Ameland | Kapsalon Theater ook in Fryslân

Als het kabinet deze week niet zorgt voor zekerheid voor de horecasector, zal Koninklijke Horeca Nederland proberen om een heropening af te dwingen in het coronadebat van donderdag, via moties en directe stemmingen.

Koninklijke Horeca Nederland verwijst naar een eerdere motie die werd aangenomen, waarin staat dat versoepelingen voor alle sectoren gelijk op moeten gaan. "Die heeft het nieuwe kabinet bij de afgelopen persconferentie naast zich neergelegd. Dat is kwalijk", zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts. Hij reageert op de oproep van Veiligheidsberaadvoorzitter Hubert Bruls, die ook meer duidelijkheid wil voor de horeca- en cultuursector.

'Onacceptabel'

Dinsdag 25 januari is er een nieuwe persconferentie van het kabinet. Aan de horeca, cultuur- en evenementensector is toegezegd dat ze prioriteit hebben. "Wat helemaal onacceptabel is, is als 25 januari blijkt dat de heropening verder de toekomst in geduwd wordt, omdat we zoveel voorbereidingstijd nodig zouden hebben. Dat argument gaat niet op, daarom willen we het deze week nog weten", zegt Beljaarts.

Donderdag zal KHN ook een petitie overhandigen aan de Tweede Kamerleden. De petitie, over de heropening van de horeca, is meer dan 30.000 keer ondertekend. KHN wil ook dat de cafés en restaurants straks niet om 17.00 uur, maar om 22.00 uur dicht gaan, omdat horecaondernemers vooral 's avonds hun geld verdienen.