Meeste Nederlanders willen verder versoepelen | Piek in boostercampagne voorbij

Ziekenhuizen kunnen weer meer uitgestelde zorg oppakken. In een rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat er vooruitgang is "op alle fronten" in vergelijking met een week geleden. Er zijn meer operatiekamers in gebruik en in de meeste ziekenhuizen is er weer ruimte voor de planbare zorg. Het gaat bijvoorbeeld om knie- en heupoperaties. In negen ziekenhuizen kan dat nu nog niet, maar een week geleden was dit in 28 ziekenhuizen niet mogelijk.

Kritieke planbare zorg - zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden - loopt ook weer beter. Een week geleden konden 19 van de 73 ziekenhuizen deze urgente zorg niet altijd op tijd uitvoeren. Nu geldt dat nog voor 16 ziekenhuizen. Het gebruik van operatiekamers ligt 24 procent lager dan normaal, tegenover 34 procent een week geleden.

De NZa vraagt de ziekenhuizen wel rekening te houden met de huisartsen en thuiszorg, die de zorg van een patiënt vaak voor rekening nemen na een ziekenhuisopname.