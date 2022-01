Weststellingwerf hoopt dat weidevogels gaswinning Nijeholtwolde kunnen tegenhouden

De beoogde locatie met de naam "Rottum", ligt aan de noordkant van het perceel Kooiweg 22 te Nijeholtwolde. Vanaf deze locatie wil Vermilion in de komende jaren boren naar drie gasvelden onder drie gemeenten: De Fryske Marren, Heerenveen en Weststellingwerf.

Hamerstuk

Weststellingwerf is tegen nieuwe gaswinningen, dus het wekt ook geen verbazing dat nu voor de negende keer wordt geprobeerd een winning in kleine gasvelden tegen te houden. Tot dusver maakten alle argumenten bij eerdere boringen geen indruk op de minister en rechters.

De ontwikkeling van de nieuwe boorlocatie is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2014. En de raad is dus niet bereid om van dat plan af te wijken. Het is zelfs in de raadsvergadering eind deze maand een hamerstuk.

Vergunning

Het hele proces om de winning tegen te houden begint nu eerst met een ontwerpweigering. Die biedt na publicatie de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Die worden dan door het ministerie doorgestuurd naar de raad.

Vervolgens zal de gemeenteraad moeten beslissen tot het al dan niet afgeven van de verklaring van geen bedenkingen. De verwachting is dat de minister daarna een vergunning zal verlenen.

Weidevogels

Het meest kansrijke argument op de winning tegen te houden lijkt te liggen in het beschermen van de weidevogels, zo denkt ook de fractie van het CDA. De route van de transportleiding gaat volgens raadslid Afke Kester door één van de meeste favoriete percelen van de weidevogels.

De gronden zijn daarnaast in de provinciale verordening aangewezen als 'weidevogelkansgebied'. De voorgestelde gaswinlocatie ligt namelijk in het weidevogelmozaïek "De Ontginning" van agrarisch collectief ELAN-Zuidoost Friesland. Dit collectief heeft maar beperkte weidevogelgebieden en dit is één van hun belangrijkste gebieden.

Troef

Een gaswinlocatie heeft grote negatieve impact op de weidevogels, zo verwacht het CDA. CDA-wethouder Hanneke Zonderland is ditmaal bereid tot de hoogste rechter deze troef uit te spelen.

En Gaby Thijssen van GroenLinks had goede hoop dat de Raad van State zich wel druk zal maken over de weidevogels, waar herhaling van eerder opgevoerde argumenten volgens hem een kansloos verhaal wordt. D66 riep de wethouder dan ook op niet nog meer argumenten op te sommen, die de positie van Weststellingwerf vooral zullen verzwakken.

Andere argumenten

Want er kwamen maandagavond in een commissievergadering nog andere argumenten langs, die ook de wethouder pas wil opvoeren zodra duidelijk is dat de minister akkoord gaat met de winning. Dan gaat het bijvoorbeeld over de verouderde stikstofberekening van Vermilion, maar ook de gevolgen voor de toch al verzakte Kooiweg als toegangsweg voor zware transporten. Zaken waarvoor Blijf Stellingwarfs aandacht vroeg, maar die volgens de wethouder los staan van de wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening.

Het CDA had ook nog een slimmigheidje. Als landelijk inpassing van een boorlocatie een voorwaarde van het Rijk is, dan kan Vermilion daar niet aan voldoen, want de boorlocatie moet op basis van het beleid in Weststellingwerf een open gebied blijven.