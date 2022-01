Dierenvoedselbank Friesland heeft dringend behoefte aan geld en vrijwilligers

"Een heleboel mensen hebben geen inkomen en geen vervoer en dus moeten we het brengen en de benzine is hartstikke duur op het ogenblik.

Hart ligt erin

Naast financiële steun is er ook behoefte aan vrijwilligers. "Het is heel vervelend, want iedereen is aan het schooien, maar ik zit ook aan de andere kant en dan moeten we het wel vragen. Het is nog vol te houden, omdat we er privégeld insteken. Want je hart ligt er, dus dan moet je helpen, hè."

Naast de Dierenvoedselbank is er in Fryslân de organisatie 'Wie vult mijn bak' die voer en spullen van stichting Dierenlot krijgt. Die heeft dezelfde functie, maar dan voor de regio Leeuwarden. Ook de Gouden Poot steunt minima met huisdieren, maar volgens Flantua is die niet meer aangesloten bij Dierenlot en is daarom minder actief