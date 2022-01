'Dubbel gevoel' voor Rianne de Vries: "Gelukkig zijn we nu nog even samen"

Ze voelt het namelijk al wat aankomen. "In het voorseizoen had ik ook wel door dat ik niet elke keer werd opgesteld. Dus toen zag ik wel in dat het op de Spelen ook het geval zou kunnen zijn."

Het is een slechte timing. "In de jaren tussen de Spelen zit ik er vaak wel bij. Maar als de Spelen er dan weer aankomen, ben ik vaak de vijfde."

De Vries zal wel zorgen dat ze er helemaal klaar voor is. Wie weet raakt een van de ploeggenoten besmet met corona of is iemand helemaal uit vorm. "Er is altijd een kans. Dan sta ik er gewoon. En dan zorg ik ervoor dat ik zo hard rijd als ik kan."

'Heel jammer'

De komende weken zal ze in ieder geval toeleven naar de Spelen. Dat betekent, omdat haar vriend Daan Breeuwsma er niet bij is, dat ze straks op afstand van elkaar moeten leven. "We zijn al heel voorzichtig. We weten nog niet zo goed hoe het precies komt. Gelukkig zijn we nu nog even samen."

Dat Breeuwsma juist slecht nieuws kreeg op hetzelfde moment dat De Vries te horen kreeg dat ze wel mee mocht, heeft niet voor een rare situatie gezorgd. "We weten hoe het gaat. Dat is topsport. De ene keer zit de een erbij, de andere keer is het andersom. Dat hebben we vaker meegemaakt. Het is gewoon heel jammer voor Daan."