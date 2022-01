Erwin Mulder nu bankzitter: "Ik zag dit niet aankomen"

"Ik hoorde het 4 januari", vertelt Mulder. "Ik zat thuis in quarantaine vanwege covid en toen kreeg ik een belletje van Johnny Jansen en de keeperstrainer (Ruud Hesp, red.). Dat is een mededeling die niet leuk is. De reden? Waar het op neerkomt is dat Xavier het prima heeft gedaan. Maar ik vind dat ik moet spelen."