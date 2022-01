Ouders wanhopig nu kinderhartchirurgie verdwijnt uit Groningen: "Kinderen zijn de dupe"

De onzekerheid maakt het emotioneel zwaar. Praktisch is het bijna onmogelijk, denkt Dijkman. "Als ons zoontje geopereerd moet worden, kan het zo zijn dat hij een of twee weken in het ziekenhuis ligt. dat is voor ons niet te doen als hij dan in Utrecht zou liggen. We hebben meer kinderen en een baan!"

Er zijn wel regelingen dat ouders in zulke situaties vrij kunnen krijgen, maar die zijn niet toereikend, zegt Dijkman. "We moeten al heel vaak extra vrij nemen. Als een kindje met een hartaandoening wat grieperig is, dan is het al heel anders dan met andere kinderen. Je bent elke maand wel een paar keer thuis."