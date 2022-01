Netbeheerder Liander wil stop op gunstige regeling voor zonnepanelen

Door de zogenoemde salderingsregeling is de vraag naar zonnepanelen volgens Liander zo snel toegenomen, dat het toch al volle elektriciteitsnet nog voller raakt.

Met de regeling krijgen huishoudens geld voor de energie die ze wel opwekken, maar niet gebruiken. De stroom gaat dan terug naar het elektriciteitsnet. De overheid bouwt de regeling de komende jaren al af, maar Liander wil graag dat dat sneller gaat.

Batterijen om stroom thuis te bewaren

In plaats van de regeling zouden huishoudens subsidie moeten krijgen voor het kopen van thuisbatterijen, zodat zonne-energie wordt gebruikt op dezelfde plek waar het wordt opgewekt. Mensen met zo'n batterij stroom opslaan en gebruiken op het moment dat de zon niet schijnt.

Zulke batterijen zijn al snel 5.000 euro en daarom kan de overheid beter daarvoor subsidie beschikbaar maken, is het idee van Liander.

Liander is de netbeheerder in Fryslân, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland. Het aantal zonnepanelen in die gebieden is vorig jaar met 33 procent toegenomen. Ongeveer 20 procent van de huishoudens en ondernemers in die gebieden heeft nu zonnepanelen.