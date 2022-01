Ternaard denkt alvast na over miljoenencompensatie voor eventuele gaswinning

Dat heeft een zogenaamde gebiedscommissie op papier gezet. Maandagavond heeft de commissie de ideeën online gepresenteerd.

Staatssecretaris Vijlbrief besluit in maart of de gaswinning bij Ternaard wel of niet doorgaat. Mocht het doorgaan, dan gaat er tien jaar lang ieder jaar 6 miljoen euro van de opbrengt naar Ternaard en omstreken. In totaal 60 miljoen dus.

Het geld komt in het Gebiedsfonds. De gebiedscommissie heeft drie hoofdthema's vastgesteld voor dat fonds. Elk van die thema's, in geval van het doorgaan van de gaswinning, heeft een pot van 18 miljoen euro. De andere 6 miljoen kan flexibel worden ingezet.

Energietransitie

Een van de thema's is energietransitie. De opbrengsten uit de gaswinning zouden moeten bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot, vindt de gebiedscommissie. Inwoners van Ternaard en Wierum kunnen voor een huis 6.000 euro aanvragen om het te verduurzamen. Voor twintig omliggende dorpen is er 1.000 per huis.

Initiatieven die bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot, zoals een dorpsmolen, moeten ook geld kunnen krijgen. Daar is ieder jaar in totaal 720.000 euro voor beschikbaar.

Leefbaarheid

Een ander thema is de leefbaarheid van de dorpen, door de gebiedscommissie 'sociaaleconomische vitaliteit' genoemd. De dorpsbelangen kunnen ieder jaar in totaal aanspraak maken op 600.000 euro, waarmee ze bijvoorbeeld voorzieningen opknappen of voor projecten voor jongeren of ouderen.

Nog eens 1,2 miljoen euro gaat naar initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van de regio. Dat gaat bijvoorbeeld om subsidies om verwaarloosde gebouwen op te knappen, eenzame ouderen te helpen of jeugd te betrekken bij vrijwilligersprojecten.

Zoetwaterbeheer

Het zoetwaterbeheer is het derde thema dat de gebiedscommissie heeft vastgesteld. De bodem van het gebied is de laatste jaren aan het verzilten en dat heeft negatieve gevolgen voor de landbouw. Maatregelen die de verzilting kunnen tegengaan, moeten ieder jaar aanspraak kunnen maken op 900.000 euro. Voor innovatieve pilots moet er 450.000 euro per jaar beschikbaar komen.