Verwilderde katten weggehaald van Schiermonnikoog

Deze katten zitten de natuur in het Nationaal Park in de weg, doordat ze vogels en konijnen opeten. En voor de katten zelf is het ook niet echt een prettig bestaan. Het is moeilijk om aan eten te komen en om beschutting te vinden in het open landschap. Natuurlijk krijgen ze ook geen medische verzorging.

De bedoeling is om ze in februari te vangen met lokkooien en lekker eten om ze erin te krijgen. Zodra een kooi dichtvalt, wordt dat door middel van een melding op de telefoon doorgegeven. Maar het blijft niet bij het vangen alleen, want je moet er wel voor zorgen dat je niet per ongeluk een huiskat vangt.

Daarnaast moet worden voorkomen dat het probleem na verloop van tijd weer de kop opsteekt. Beide zaken worden aangepakt voordat de vangacties van start gaan.

"Steriliseren en castreren"

"We gaan eerst een actie houden voor de huiskatten. Zowel om ze te chippen zodat we kunnen controleren of de katten een eigenaar hebben en we gaan de katten steriliseren en castreren", zegt algemeen directeur Carien Radstake van Zwerfkatten Nederland.

Daarvoor komen ze met een bus op het eiland. Maar ook de eilanders zelf komen in het spier, zegt Radstake: "We zijn blij dat er behalve onze vrijwillige vangers er ook heel veel klaar staan op het eiland om de katten in een week of vier à zes te gaan vangen."