FNP: dijkversterking Wierum en Vlieland: wordt hier met twee maten gemeten?

De partij stelt vragen over deze zaak aan burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân.

In het Dagblad van het Noorden van 5 januari staat dat de dijkversterking van Vlieland mag doorgaan, schrijft de woordvoerder Koonstra in een brief aan burgemeester en wethouders. Rijkswaterstaat zal de zeedijk met 7 tot 10 meter breder maken, de Waddenzee in. Zo verdwijnt er een hectare aan slijk en zandplaten. De minister vindt dat geen probleem, volgens Koonstra. Het is maar een klein deel van de Waddenzee.

Er zijn ook concrete plannen om de zeedijk in Noardeast-Fryslân te versterken. Door verbreding zal de zeedijk een stuk van het dorp Wierum opeisen. Ook zou een deel en een restant van de oude haven in Wierum verdwijnen en zou er mogelijk een muur in het dorp komen.

"Sloop niet uitsluiten"

Wetterskip Fryslân kan niet garanderen dat er geen gebouwen gesloopt hoeven te worden vanwege de dijkverbreding, zo zei voorzitter dagelijks bestuur Bé de Winter een paar maanden geleden op een bijeenkomst van het waterschap. Andere leden van het waterschap waren kritisch op hoe het waterschap de situatie bij Wierum aanpakt, al zijn er nog geen concrete plannen bekend gemaakt.

Op deze bijeenkomst zei het dagelijks bestuur van het waterschap ook dat bij Moddergat wel ruimte is voor uitbreiding buitendijks, en bij Wierum niet. Bij Moddergat zou de zaak er anders bij liggen wat de ruimte betreft.

Beschadigd dorp

De FNP vraagt zich nu af hoeveel ruimte er is om een beschadigd dorp te voorkomen. Volgens de partij speelt dit in Wierum en in mindere mate ook bij de huizen vlak achter de zeedijk op Het Schoor bij Ternaard.