Minister Wiersma terug op eigen basisschool: "Geen PC-winnaar, maar minister is ook niet verkeerd"

"Dennis was een voorbeeldleerling", zegt Wiepie Kooistra. Ze werkt al 41 jaar op de school in Franeker en is de enige nog die Wiersma les heeft gegeven.

"Hij kon altijd van alles vragen en was de rust in de klas. Dat was fijn. Ik had nooit verwacht dat hij minister zou worden. Ik vind dat wel heel mooi. Voor mezelf heb ik altijd al gedacht dat ik een PC-winnaar in de klas had gewild. Dat leek me zo mooi. Dit is dan geen PC-winnaar, maar een minister is ook niet verkeerd."