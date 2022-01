Daan Breeuwsma stopt na dit seizoen: "Veel bereikt, maar niet het ultieme"

De van oorsprong Boarnster maakt het seizoen nog wel af en hoopt dat hij naar het WK toe kan op de relay. "Maar daarna is het gebeurd, dan kap ik ermee."

"Het is zowat mijn hele leven geweest. Ik heb vijftien, zestien jaar in de nationale ploeg gezeten. Ik ben er vol voor gegaan, en heb veel bereikt. Niet het ultieme, want dat zou een olympische medaille op de relay zijn. Dat doet pijn. Maar het besluit is genomen en ik moet het daarmee doen."

Drie keer wereldkampioen

In zijn lange shorttrackcarriere behaalde Breeuwsma met name succes op de relay. Met Nederland werd hij wereldkampioen in 2014, 2017 en 2021. Daarnaast won hij een zilveren WK-medaille en twee keer brons.