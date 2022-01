Hardlopen door Dokkum om geld op te halen voor hulp bij depressies

In totaal honderd kilometer hardlopen om aandacht te vragen en geld op te halen voor mensen met een depressie. Dokkumer sportschooleigenaren Jan-Albert Noordstra en zijn zus Froukje Noordstra hebben ieder hun eigen beweegredenen om op deze maandag mee te doen aan de Blue Monday Run van Mind. Dat is een overkoepelende organisatie voor geestelijke gezondheidszorg.

Het idee om mee te doen aan de actie kwam van Jan-Albert. Hij werd in 2015 op 35-jarige leeftijd depressief.

Froukje en Jan-Albert zijn eigenaren van sportschool FIT Dockum. Andere leden en coaches haakten al snel enthousiast aan bij de hardlooptocht. Het 21-koppige team heeft inmiddels bijna duizend euro ingezameld, vier keer zoveel als de insteek was.

Jongeren

De renners maken zich vooral zorgen over de mentale gezondheid van jongeren. Jan-Albert: "Als je twaalf of vijftien jaar bent, is het triest, dat je dan al met een depressie kampt."

Froukje merkt aan haar dochter dat het in deze coronatijd mentaal zwaar kan zijn: "We merkten dat ze wat somber werd." Volgens Froukje zijn er door de coronamaatregelen steeds meer jonge mensen die met depressies te maken krijgen.