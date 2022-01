Henk Veerman terug in de basis in bekerduel met Go Ahead Eagles

Heerenveen ontvangt Go Ahead Eagles in eigen huis. Inzet van het bekerduel is een plek in de kwartfinale van de beker.

Jansen: "Het leeft enorm onder spelers. Vorig jaar hebben we het tot de halve finale geschopt. Op de training hebben we nog penalty's genomen en dan zie je de beleving. Allemaal armen om elkaar heen, juichen bij een goal en teleurgesteld zijn als iemand niet scoort. De sfeer is heel erg goed."