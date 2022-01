Ploegleider, student en mama Manon Kamminga zit geen seconde stil

Volgens haar vriend Gary Hekman, ook een beroemde marathonschaatser, blijft het sporten kriebelen bij zijn vriendin. "Tien dagen nadat Odin geboren was, zat ze alweer op de fiets. Kort daarna wilde ze de marathon van Berlijn skeeleren. Toen had ik al zoiets van: als dat nu al zo is, begint het wel weer te jeuken. Toen heeft ze drie keer getraind en reed ze de marathon met de voorsten uit."

Mooie overwinningen

Als marathonschaatsster schreef Kamminga twee keer het klassement van de Marathon Cup op haar naam. Ook won ze meerdere wedstrijden op natuurijs, zoals het open Nederlands kampioenschap marathon. "Ik ben volledig tevreden met de laatste jaren van mijn carrière. Dat zijn de mooiste geweest", vertelt Kamminga.

"Ik heb echt mooie wedstrijden mogen winnen. Ik heb het supermooi kunnen afsluiten. Voor mij is het klaar. Als dit het einde is, is het goed. Ik heb niets meer te bewijzen of nog een wedstrijd die ik per se wil winnen."