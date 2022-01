Forum voor Democratie raakt derde Statenlid kwijt: Wymenga zelfstandig verder

Aanleiding voor het besluit van Wymenga is dat ze begin januari lid is geworden van de landelijke partij Belang van Nederland van partijleider Wybren van Haga. Eerder al had ze haar lidmaatschap van Forum voor Democratie opgezegd, maar ze bleef eerst wel onderdeel van de fractie. Tot nu dus.

"Het nieuwe partijlidmaatschap en daarbij behorende publieke transparantie impliceert dat ik - hoe spijtig ook - niet langer meer onderdeel van onze provinciale FVD-fractie kan zijn", schrijft ze aan commissaris Arno Brok.

Nog wel samenwerken

Ze wil als zelfstandig Statenlid wel de samenwerking voortzetten met de overblijfselen van de FVD-fractie. Ze kan zich nog steeds vinden in de 'grondbeginselen' waarmee ze voor Forum voor Democratie in 2019 is gekozen tot Statenlid.

Goudzwaard en Van Swol eerder al

Na de verkiezingen van 2019 had Forum voor Democratie nog zes zetels in de Staten. De Statenleden splitsten zich in december 2020 af van de landelijke partij, nadat het bestuur van de jongerenafdeling in opspraak was gekomen door racistische, antisemitische, en homofobe berichten.

Een maand later viel de fractie uiteen: vijf van de zes Statenleden gingen toch door onder de naam Forum, maar fractievoorzitter Maarten Goudzwaard splitste zich af.

In februari 2021 stapte Johann Stellema 'gedemoraliseerd' uit de politiek. Zijn opvolger, Samuel van Swol, heeft nooit voor Forum in Provinciale Staten gezeten. Hij ging direct zelfstandig aan de slag. "Ik heb al een hele tijd geleden mijn lidmaatschap opgezegd omdat ik niets moet hebben van antisemitisme en racisme", zei hij toen. Hij sloot zich aan bij de landelijke partij Code Oranje.