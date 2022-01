"Kees van Wonderen is degelijk, die bewaart z'n geld het liefst in een ouwe sok"

"Het is een trainer die eerst het fundament wil neerzetten. Vorig jaar hielden ze 25 keer de nul. Dat is een record," zo gaat Van Wissing verder.

Roelof de Vries vraagt zich af: "Als je in het beleidsplan hebt staan, dat je aantrekkelijk voetbal wilt spelen en het stadion vol wilt krijgen, is dan Kees van Wonderen de eerste trainer waar je aan denkt?" Van Wissing: "Sinds er geen publiek meer bij is, speelt Go Ahead Eagles ver-schrik-ke-lijk. Als je het Abe Lenstra Stadion vol wilt krijgen, weet ik niet of je aan Kees van Wonderen moet beginnen."

We praten verder over de blunders van de keepers dit weekend, over de keuze voor Xavier Mous als eerste keeper, over de nieuwe aanwinst van sc Heerenveen Anas Tahiri en over de zoektocht van sc Heerenveen naar een nieuwe spits en over het gemis van Joey Veerman.