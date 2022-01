Partij voor de Dieren doet niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden

De partij was gewoon van plan om mee te doen op 16 maart. Afscheidnemend raadslid Caroline de Groot werd opgevolgd door Esther de Jong. Maar zij moest zich door privéomstandigheden terugtrekken.

"Dan kom je tot de conclusie dat de lijst te dun is", zegt landelijk voorzitter Ruud van der Velden. "Zeker voor een belangrijke stad als Leeuwarden."

Meer kandidaten

Er waren wel kandidaten, maar zonder de gekozen lijsttrekker kan de partij weinig. "We hadden een sterke kandidaat, als zij wegvalt is de rest van de lijst net te smal. Dan heb je toch meer kandidaten nodig."

De partij neemt geen afscheid van de stad. Over vier jaar willen ze opnieuw meedoen. "Daar gaan we hard aan werken", besluit Van der Velden. Leeuwarden was de enige gemeente waar PvdD actief was. Wel is de partij vertegenwoordigd in de Provinciale Staten.

Bij de vorige raadsverkazingen haalde de partij 1.600 stemmen in de gemeente, goed voor zo'n vier procent en één zetel.