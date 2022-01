Rianne de Vries als laatste zeker van de Spelen, Daan Breeuwsma gaat niet mee

Geen Daan Breeuwsma op de Spelen

Voor Daan Breeuwsma is het een grote domper. De vriend van Rianne de Vries blijft thuis in Akkrum. De laatste plek voor de Spelen wordt ingevuld door Dylan Hoogerwerf. De reserve is niet Breeuwsma, maar Bram Steenaart. Breeuwsma reed eerder wel op de Spelen van Sotsji en Pyongchang in 2014 en 2018.

Wie schaatst welke afstand?

Er is ook bekendgemaakt welke afstanden de shorttrackers zullen schaatsen. Suzanne Schulting schaatst zoals verwacht alle afstanden. Doordat Dylan Hoogerwerf meegaat, doet hij mee aan de 500 meter. Sven Roes doet alleen aan de 1500 meter. De Laat maakt nog kans op een startbewijs op de 1500 meter, maar die plek is nog niet ingevuld.

De plekken voor de relay zijn ook bekend. Alle vijf shorttrackers maken kans om deel te nemen aan de relay, maar voor de mixed relay is dat anders. Er rijden twee vrouwen en twee mannen. De Laat, Knegt, en Van 't Wout en Schulting, Poutsma en Velzeboer kunnen op de mixed relay in actie komen.