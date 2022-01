Raadslid Douwe Hooijenga met dood bedreigd: "Je kijkt iets vaker over je schouder"

Hij wist niet wat de aanleiding en dat weet hij nu nog niet. "Dat kan vanuit de politieke hoek zijn of van mijn werk of iets anders. Op mijn sociale media heb ik weleens wat scheldpartijen, maar zo'n telefoontje is heel confronterend."

Aangifte

Hij sprak er op kantoor met collega's over. Na enkele dagen heeft hij het gemeld bij de burgemeester en aangifte gedaan bij de politie. Daar is niets uitgekomen. "De eerste paar weken kijk je weleens wat vaker over je schouder. Je begint raar te denken na zo'n incident."

Volgens hem is de maatschappij verhard, maar hij stelt zich wel weer verkiesbaar voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in maart. "Ik heb het nu een plekje kunnen geven. Ik zie het als een gek die me gebeld heeft. Als ik dan zo'n onderzoek lees, ben ik niet de enige."