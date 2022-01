Friese schouwburgen werken aan festival om makers perspectief te bieden

De vijf grote theaters in de provincie komen met een festival. 'Het festival van Overmorgen' moet ervoor zorgen dat de cultuur kan overleven. Het gaat om De Koornbeurs in Franeker, De Lawei in Drachten, De Harmonie in Leeuwarden, Theater Sneek in Sneek en Posthuis Theater in Heerenveen. Die zorgen voor een eigen productie die dan weer in elke andere is te zien.

"Het festival van Overmorgen is nog de werktitel", zegt Wiebren Buma van Theater Sneek. "We hebben in deze coronatijd alle tijd om plannen te bedenken en dat doen we met makers, om mensen aan het werk te houden en perspectief te bieden."

Op tournee langs de schouwburgen

Hij legt uit wat precies de bedoeling van het festival is. "Ieder theater kiest een maker en daarmee maken we een mooie voorstelling. Die is in ons theater te zien en daarna ook in de andere vier schouwburgen." En andersom werkt het ook. "Wat wij hier in Sneek maken is het hoofdgerecht van ons weekend en daar verzinnen we nog een randprogramma bij." De uitgeklede versie zonder randprogramma gaat naar de andere vier plaatsen. "Zo doet iedereen dat in zijn eigen stad."