Driekwart van de raadsleden stelt zich herkiesbaar; ook al kost het veel tijd

Ook al vraagt het werk flink veel tijd, is het door corona minder leuk geworden en is er soms sprake van intimidatie en bedreigingen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat vijftien procent van de respondenten aangeeft dat ze de afgelopen raadsperiode te maken kregen met bedreiging of geweld, drie keer zoveel als bij een vergelijkbare peiling in 2015. Als dat representatief is raakt dat landelijk ongeveer 1.200 raadsleden. Van hen zegt een kwart dat het hun functioneren heeft beïnvloed (in 2015 was dat 15 procent).

In Fryslân bedreigingen via sociale media

Ook in Fryslân geven raadsleden aan wel eens bedreigd te zijn. Tot nu toe is dat alleen via sociale media gebeurd. Eén raadslid geeft aan doodsbedreigingen te hebben ontvangen en die als heel heftig te hebben ervaren.

Uit het landelijk beeld rijst een ernstiger beeld op. Raadsleden geven vele tientallen voorbeelden van intimidatie en bedreiging, ook met de dood. Vaak per mail of brief, via sociale media, maar ook wel telefonisch en op straat.