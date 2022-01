Mbo en hoger onderwijs weer open | Tryater doet mee aan Kapsalon Theater

'Het festival van Overmorgen' moet ervoor zorgen dat de cultuur kan overleven. Het gaat om De Koornbeurs in Franeker, De Lawei in Drachten, De Harmonie in Leeuwarden, Theater Sneek in Sneek en Posthuis Theater in Heerenveen. Die zorgen voor een eigen productie die dan weer in elke andere is te zien.

"Het festival van Overmorgen is nog de werktitel", zegt Wiebren Buma van Theater Sneek. "We hebben in deze coronatijd alle tijd om plannen te bedenken en dat doen we met makers, om mensen aan het werk te houden en perspectief te bieden."