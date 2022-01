Mbo en hoger onderwijs weer open | Baard doet aan Trim-Bingo

Nederlanders hebben vorig jaar veel meer geld uitgegeven via internet. Dat komt mede door de coronapandemie, meldt Betaalvereniging Nederland. Ook het aantal transacties is flink gestegen. Het aantal pinbetalingen aan de kassa bleef op hetzelfde niveau als in het eerste coronajaar, al namen de bestedingen wel licht toe.

Ondanks coronagerelateerde lockdownmaatregelen gaan veruit de meeste betalingen nog via de fysieke toonbank. Het aantal betalingen aan de kassa is tien keer zo groot als het aantal transacties via internet. Het verschil in de hoeveelheid geld dat wordt besteed is veel minder groot. Aan de kassa is de omzet drie keer zo hoog als online. Het aantal transacties via internet steeg in 2021 met 14 procent en de bestedingen met 20 procent ten opzichte van een jaar eerder.