Primeur voor Baard: het dorp haalt het Zweedse Trim-Bingo naar Nederland

Daarbij ga je met een bingo-briefje op verschillende plekken in het dorp bij borden langs met daarop nummers en fitnessoefeningen.

"In het begin hebben we eerst niets kunnen doen. Wij hebben heel veel nagedacht over welke zaken nog mogelijk zijn in deze lastige tijden", zegt voorzitter Jan Reitsma van de activiteitencommissie.

Uniek

"De ene na de andere online bingo en pubkwis vloog je om de oren. En wij willen toch uniek zijn als commissie. Toen zijn we begonnen met brainstormen. Vorig jaar hebben een 'GanzenBaard' een soort ganzenbord op de markt gebracht. En nu zijn we met de Scandinavische Baarder Trim-Bingo begonnen."

Een groot deel van die commissie heeft veel met Zweden en heeft de producent van het spel daar opgezocht. Het spel is nog nooit eerder in Nederland gespeeld.

Het spel is natuurlijk bedoeld voor de inwoners van Baard, maar ook mensen buiten het dorp zijn uitgenodigd om een bingokaartje te kopen. Omdat het twee weken lang, buiten, gespeeld kan worden, is het behoorlijk coronaproof. Het sociale element is niet helemaal weg, vindt eerste deelnemer Marijn Meijberg: "Je loopt wel door het dorp. Dus je kunt anderen tegenkomen."