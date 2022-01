Kolganzen korter in Fryslân door klimaatverandering

Sjouke Scholten van Sovon Vogelonderzoek coördineert de vogeltellingen bij de slaapplaatsen van de ganzen. Hij kreeg gaandeweg het 'ganzenseizoen' al meerdere signalen dat het mensen opviel dat er minder ganzen waren te zien.

En dat ligt vooral aan de kolganzen. Die zijn voor een deel in Duitsland blijven hangen, maar er zijn ook bij die in Drenthe een geschikte plek hebben gevonden. "Heb je strengere vorst en sneeuwval in het noorden, dan zullen die vogels eerder onze kant opkomen en dan is de periode dat zij hier blijven automatisch ook weer langer", zegt Scholten. Met de warmere winters zijn ze hier korter dan normaal.

Pas in december

In het begin van de herfst kwamen de eerste groepen kolganzen al naar Fryslân. Daarna kwam er heel lang niets meer bij. Pas in december vonden de vogels de weg naar Fryslân terug. Nu zijn er 180.000 kolganzen in Fryslân en dat wijkt niet veel af van wat gemiddeld in onze provincie zit; 200.000 vogels.