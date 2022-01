Henk de Jong is "nog steeds de baas" bij Cambuur

Echt geholpen heeft het niet. Cambuur verspilde de 1-0 voorsprong tegen de Spartanen. Het werd 1-1.

"Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met een punt", zegt Bosschaart. "We maakten het onszelf onnodig moeilijk. We bleven te lang breien, terwijl opbouwen van achteruit normaal ons sterke punt is."

Cambuur heeft nu 29 punten. Voor het seizoen is het getal 34 genoemd als doelstelling. Zoveel punten zouden er nodig zijn om in de eredivisie te blijven. "Nog vijf te gaan, dan is ons doel bereikt!"