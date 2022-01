Aris Leeuwarden in halve finale bekertoernooi na overwinning op Feyenoord

In het eigen Kalverdijkje in Leeuwarden pakte Aris Feyenoord in met 89-65.

De Leeuwarders begonnen goed. Het eerste kwart eindigde in 25-12 en halverwege had Aris een voorsprong van 41-20. Eigenlijk is de overwinning de hele wedstrijd niet in gevaar gekomen.

Na het derde kwart stond er een stand van 67-43 op het scorebord. Eindstand: 89-65.