Leonie (17) wint wereldbeker veldrijden na besmetting klassementsleider

Bentveld moest diep gaan in Frankrijk. Alleen een eerste plek was genoeg voor de winst in het klassement.

Alles kwam neer op de laatste ronde. Daar werd de wedstrijd- en het klassement - beslist.

Bentveld was net wat sterker dan de Italiaanse Valentina Corvi. Door de overwinning blijft Bentveld 10 punten voor op Zoe Bäckstedt, die tot nu toe aan de leiding ging in het klassement. Bäckstedt was er niet bij in Frankrijk, omdat ze eerder positief getest is op het coronavirus.

Bentveld gaat volgende week naar Amerika. Eind januari doet ze daar mee aan het WK in Arkansas.