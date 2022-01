Dennis Veenker niet naar Winterspelen met viermansbob

Het team, met naast Veenker Ivo de Bruin, Janko Franjic en Jelen Franjic, werd in Sankt Moritz zeventiende. Dat was dus veel te laag om in aanmerking te komen voor een plek op de Winterspelen in Peking. De overwinning was voor een Letse bob. Het team van Veenker was 1,59 seconden langzamer dan de Letten.

Het betekent dat er een einde komt aan de bobsleecarrière van Veenker.