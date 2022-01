Romke de Jong (D66): "Raadsverkiezingen worden meetmoment voor het kabinet"

De Jong geeft aan dat gemeenten bovendien nog altijd veel belangrijke beslissingen nemen. "Dus ook voor de landelijke partijen is het belangrijk hoe die verkiezingen gaan. Iedereen wil ook graag in de gemeenten meebesturen."

Dat zegt hij ook uit eigen ervaring. "Ik ben acht jaar lang raadslid geweest en weet hoe mooi en belangrijk het is."

Lokale politiek aan de landelijke talkshowtafels

Voor de gemeentelijke fracties is de landelijke aandacht voor de lokale verkiezingen echter niet altijd prettig, geeft fractievoorzitter Douwe Kamstra van gemeentebelangen Waadhoeke aan. Hij zegt dat in het nieuwsforum van Buro de Vries, in reactie op De Jong.

Kamstra: "Soms heb je last van landelijke politici die aan talkshowtafels praten over de gemeenteraadsverkiezingen."