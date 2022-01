Nieuwe spelers Sylla en Joosten willen zich laten zien bij SC Cambuur

Patrick Joosten wordt door Cambuur gehuurd van FC Groningen. De linksvoor kwam in Groningen niet aan spelen toe en wilde graag wat anders. Cambuur kwam voor hem in de markt en de speler hapte toe, al moest hij er wel even over nadenken.

"Ja dat klopt, maar het gevoel was goed, dus heel lang hoefde ik ook niet na te denken hoor. Cambuur liet zien dat ze me graag wilden hebben en ik wilde weg bij Groningen. Op mijn leeftijd is het belangrijk dat ik aan spelen toe kom".

Vleugelspelers belangrijk

In tegenstelling tot bij FC Groningen zijn de vleugelspelers bij Cambuur heel belangrijk. Dat heeft voor Joosten ook meegespeeld bij zijn keuze voor de Leeuwarder club "Ik denk dat Cambuur een goede keus is. Als speler wil je wat toevoegen aan het team. Als vleugelspeler kan dat hier. En ik kan ook nog altijd aan de rechterkant spelen."