Aanhangwagens flink verkocht: "Maar zovelen zitten niet aan die kant van de streep"

"Het was een heel bijzonder jaar door het coronavirus", zegt Van der Werf. "Het had zoveel gevolgen voor het reilen en zeilen van onze productie en handel. In positieve zin. We hebben nog nooit eerder in zo'n situatie gezeten. We hebben weekenden gehad dat we hier geen kar meer hadden. Alles was weg. Iedereen was aan het opruimen, zo leek het wel."

Huizen en tuinen aangepakt

Van der Werf wijst ook op de coronacrisis als verklaring van de grote vraag. "Door corona is het reizen van mensen beperkt: ze gaan niet op vakantie en blijven dichter bij huis. Ze maken van de mogelijkheid gebruik om de tuin om te gooien of het huis te verbouwen. De mensen die daarvoor nodig zijn, die zijn vaak ook klant bij ons: hoveniers, straters, bouwvakkers, schilders."

Ook de kleinere huis-tuin-en-keuken-aanhangwagentjes worden veel verkocht, particulieren gebruiken het met name om spullen naar het stort te brengen.