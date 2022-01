'Meer protestacties van de horeca' | Miljardste vaccin naar arme landen

Jacco Vonhof van MKB-Nederland zegt in het televisieprogramma Buitenhof dat er behoefte is aan een langetermijnvisie voor ondernemers. Volgens hem lopen de schulden van ondernemers alleen maar op. "Het kan bijna niet meer", zegt hij daarover.

Marieke Blom van ING zegt dat het kabinet naar meer dan alleen de ziekenhuiscapaciteit moet kijken. "Wij kunnen gegevens aanleveren over de economie, maar er moet veel meer meegewogen worden. Duidelijkheid is ook belangrijk voor de economie, dan weten ondernemers of ze door kunnen gaan met hun bedrijf of niet."